“La luce dell’alba” alla Biblioteca

SESTO FIORENTINO – Un viaggio dell’anima che si fonde alle tradizioni culturali toscane. La compagnia teatrale Zera presenta l’anteprima, in versione di lettura scenica, dello spettacolo “La luce dell’alba”, racconto intimo e universale incentrato sul piccolo Alfio, che diventa uomo a cavallo della guerra, scoprendo la magia della natura e la forza della pace. Lo spettacolo andrà in scena nell’ambito della rassegna Un palco in biblioteca, lunedì 21 luglio alle 21,15 nel Cortile della Biblioteca Ragionieri.

Una prima versione di questo testo è stata proposta in oltre 40 date in giro per la Toscana come “racconto da veglia”, tradizione rurale che affonda le radici nella storia del teatro. Questo nuovo adattamento, curato da Andrea Bruni – che insieme a Riccardo Casamonti, Sergio Berti firma la drammaturgia dello spettacolo – dona al testo una narrazione più universale e poetica. Tra l’amicizia con un’anziana “curandera” toscana e il desiderio di rivalsa sociale, Alfio dovrà fare i conti con il nemico più grande: se stesso.

La serata è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito bit.ly/sestoeventi oppure telefonicamente al numero 055 4496851. Info e programma completo sul sito ufficiale www.bibliosesto.it.