La Madonna con Bambino in trono torna a Prato

PRATO – Torna a casa dopo un lungo restauro la Madonna con Bambino in trono di Pietro Pezzati, che adesso può essere nuovamente ammirata nel piccolo oratorio Santa Madre di Dio in via Roma, che faceva parte del complesso residenziale della famiglia Cipriani ceduto al Comune nel 1956. Per la piccola chiesa, destinata alla parrocchia di Grignano, il pittore Pietro Pezzati nel 1876 dipinse la bella Madonna con Bambino, che richiama nell’impostazione antiche composizioni quattrocentesche. Il lavoro di ripristino dell’opera è stato possibile grazie ad una collaborazione fra il Comune di Prato e il Diözesanmuseum di Freising, in Germania: il museo bavarese ha accettato di sostenere la spesa del restauro in cambio del prestito – l’anno scorso, per la mostra Verdammte Lust! Kirche. Körper. Kunst – del dipinto Noli me tangere di Battistello Caracciolo, che fa parte della collezione permanente del museo di Palazzo Pretorio. “Il restauro di un’opera d’arte, – dichiara Rita Iacopino, direttrice del Museo di Palazzo Pretorio – che adesso torna a disposizione di tutti i pratesi, è sempre una buona notizia. Ancora di più se questo avviene grazie ad uno scambio culturale, che conferma l’importanza della rete di rapporti che il Museo di Palazzo Pretorio ha stretto in questi anni con i principali musei nazionali e internazionali. Perché l’arte non ha confini e deve essere a disposizione di tutti”. Alle parole di Iacopino fa eco Christoph Kürzeder, direttore del Diözesanmuseum Freising-München: “Il Diözesanmuseum Freising-München opera, dalla sua riapertura nel 2022, collaborando con musei e istituzioni culturali nazionali e internazionali per promuovere quei processi di crescita, sviluppo sociale e consapevolezza individuale di cui l’arcidiocesi di Monaco di Baviera e, in particolare il cardinale Reinhard Marx, si sono resi testimoni attivi. Una partnership del genere si è consolidata nel tempo fra il Museo di Palazzo Pretorio, il Comune di Prato, e il nostro museo; è dunque motivo di piacere e orgoglio per il Diözesanmuseum Freising-München condividere questo momento di festa d’arte e cultura”.

Sulla stessa lunghezza d’onda le dichiarazioni del’assessore alla cultura Simone Mangani: “La collaborazione con il Diözesanmuseum, che continuerà nel tempo a beneficio della città, mostra la capacità del Museo di Palazzo Pretorio di creare connessioni e collegamenti grazie al suo patrimonio e attraverso le competenze”. Il lavoro di restauro, avviato nel marzo del 2023 dallo studio di restauro Mariotti e Cappelli, è stato lungo e meticoloso: il dipinto si presentava in un pessimo stato di conservazione. A più riprese sono stati necessari delicati interventi per la rimozione dello spesso strato di sporco depositatosi sulla superficie. L’opera è stata quindi protetta con velinature per poter affrontare il trasporto nel laboratorio ed è stata sottoposta al consolidamento degli strati pittorici, ottenendo così oltre all’adesione anche il distendersi delle parti di colore più sollevate. Le lacerazioni e i fori sono stati risanati e successivamente il supporto tessile è stato trattato con un materiale composito ottenuto da una particolare specie di alghe che dovrebbe assicurare protezione anche negli anni a venire. Per mezzo di strisce di tela incollate perimetralmente è stato ritensionato sul telaio originale e dopo un’impegnativa pulitura delle superficie pittorica è iniziata la fase del recupero delle leggibilità dell’opera. La bellissima cornice in oro zecchino era in uno stato di conservazione ancora peggiore rispetto alla tela; ha richiesto anch’essa una serie di operazioni piuttosto complicate per il suo completo recupero.