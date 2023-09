“La militanza è impegno civile”: in tanti all’inaugurazione della nuova sede dello Spi-Cgil di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Erano davvero in tanti ieri pomeriggio a Lastra a Signa per l’inaugurazione della nuova sede dello Spi-Cgil in via Livornese. Oltre un centinaio i cittadini che hanno partecipato al taglio del nastro e alle due iniziative previste: la tavola rotonda con la presenza dell’assessore regionale Alessandra Nardini, del sindaco di Lastra […]

LASTRA A SIGNA – Erano davvero in tanti ieri pomeriggio a Lastra a Signa per l’inaugurazione della nuova sede dello Spi-Cgil in via Livornese. Oltre un centinaio i cittadini che hanno partecipato al taglio del nastro e alle due iniziative previste: la tavola rotonda con la presenza dell’assessore regionale Alessandra Nardini, del sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, e dei segretari regionale dello Spi, Alessio Gramolati, e confederale provinciale Cgil, Bernardo Marasco con il segretario regionale Spi, Mario Battistini e la cena sociale nei locali del circolo di Tripetetolo. Nel corso della serata, inoltre, hanno portato il loro saluto il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, rappresentanti dell’Anpi di Signa e Lastra a Signa, consiglieri comunali dei due Comuni, i segretari delle leghe Spi di Empoli, Campi Bisenzio, Scandicci, Sesto e Calenzano. Da parte sua il segretario dello Spi-Cgil delle Signe, Sandro Carta, ha espresso la propria soddisfazione per il successo dell’iniziativa, ricordando che “la sede è al servizio dei pensionati, degli anziani e di tutti i cittadini oltre a essere un presidio di democrazia e solidarietà sul nostro territorio, una sede aperta e accogliente. Gli attivisti e gli operatori dello Spi sono tutti volontari che impegnano il loro tempo libero di pensionati per gli altri. La militanza è impegno civile”. Nel corso della serata, inoltre, sono stati raccolti 1. 230 euro che andranno a sostegno delle leghe dello Spi-Cgil della Romagna, colpite dall’alluvione del 2022.