“La montagna nel cuore” e “Piccolo formato”: è tutto pronto per le mostre del pittore Sergio Rinaldi

SIGNA – Due mostra distinte l’una dall’altra. Ma con un filo rosso che le accomuna, il desiderio di raccontare e di raccontarsi. Il desiderio di raccontare due grandi passioni. Sono quelle di Sergio Rinaldi: la prima nella Sala dell’Affresco del palazzo comunale, dedicata alla montagna, si inaugurerà domani, sabato 31 gennaio, alle 17.30, e resterà […]

SIGNA – Due mostra distinte l’una dall’altra. Ma con un filo rosso che le accomuna, il desiderio di raccontare e di raccontarsi. Il desiderio di raccontare due grandi passioni. Sono quelle di Sergio Rinaldi: la prima nella Sala dell’Affresco del palazzo comunale, dedicata alla montagna, si inaugurerà domani, sabato 31 gennaio, alle 17.30, e resterà visibile fino al 12 febbraio. Due giorni dopo, il 14 febbraio, questa volta all’interno del Museo della paglia, una mostra di pittura, quella con cui Rinaldi, come ha scritto nell’invito, saluterà per l’ultima volta il proprio pubblico. Pittura che caratterizzerà anche “La montagna nel cuore”, con l’esposizione di diciannove quadri che mettono in risalto la grande passione del pittore signese: tutte le montagne rappresentate, infatti, sono state scalate da Sergio Rinaldi. Contemporaneamente saranno consultabili alcuni dei venti libri scritti in proprio da Rinaldi.

La seconda mostra, invece, si intitola “Piccolo formato” e saranno esposti ventuno quadri, appunto in formato ridotto, con varie tecniche di pitture esaltando la voglia di vivere nel mondo che ci circonda. Rinaldi, che a marzo compirà 96 ani, è stato uno scalatore, uno sciatore e praticava sci-alpinismo, fino a pochi anni fa. Originario di Genova, ma signese di adozione, visto che ha sposato la maestra Anna Maria Carradori, che alla scuola elementare ha visto crescere molte generazioni di signesi. Due opportunità, quindi, per ammirare da vicino come la quotidianità della vita diventi una passione. Anche da “mettere in cornice”