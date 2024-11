La Multiutility toscana e la futura gestione dei servizi: se ne parla in un incontro promosso da Rinascita per Lastra

LASTRA A SIGNA – La Multiutility toscana e la futura gestione dei servizi: questo il tema dell’incontro promosso dal gruppo consiliare Rinascita per Lastra in programma oggi, mercoledì 13 novembre, alle 21 presso la Biblioteca comunale e non, come inizialmente annunciato, in sala consiliare. L’occasione, come spiegano gli organizzatori, per parlare “di servizi fondamentali per […]

LASTRA A SIGNA – La Multiutility toscana e la futura gestione dei servizi: questo il tema dell’incontro promosso dal gruppo consiliare Rinascita per Lastra in programma oggi, mercoledì 13 novembre, alle 21 presso la Biblioteca comunale e non, come inizialmente annunciato, in sala consiliare. L’occasione, come spiegano gli organizzatori, per parlare “di servizi fondamentali per ognuno di noi come rifiuti, acqua e gas e di chi li gestirà”. Saranno presenti il consigliere comunale di Rinascita per Lastra, Beppe Bagni, Marco Cardone (comitato no Multiutility) e Varis Rossi, ex sindaco di Empoli.