La Nazionale basket artisti contro il bullismo. Il 15 aprile a Livorno, con il contributo della Misericordia di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – I 25 anni della Nazionale Basket Artisti saranno festeggiati nel segno della solidarietà. L’appuntamento è per martedì 15 Aprile dalle 19 al Palamacchia di Livorno quando tanti amici si ritroveranno in campo e sulle tribune per sostenere i progetti dell’Osservatorio nazionale contro il bullismo e il disagio giovanile. A sfidare la Basketartisti guidata da Massimo Giletti, sarà una formazione denominata All Stars Misericordia di Campi Bisenzio, a sottolineare l’impegno dell’associazione chiamata a collaborare nell’organizzazione dell’evento, capitanata da Dj Ringo. Organizzata con il patrocinio della Regione Toscana, dei Comuni di Livorno e Campi Bisenzio, della Federazione Italiana Pallacanestro e il supporto della Misericordia di Livorno, la serata prenderà il via alle 19 con una serie di partite di Minibasket coordinate dalla Pallacanestro Don Bosco Livorno che vedranno come protagonisti i bambini delle società sportive locali. A seguire la partita con artisti e campioni che hanno vestito la maglia della Basketartisti dal 2000 a oggi come Stefano Nosei, Simona Molinari, Daniele Battaglia, i Datura, Gianguido Baldi, Jonis Bascir, Bibi Velluzzi, Ciccio Della Fiori, Ferdi Berisa, Alessio Bernabei, Fabio Tamburini, Mino Taveri, Valerio Di Benedetto, Pippo Palmieri, Massimo Contati, Domenico Fortunato, Giorgio Borghetti e tanti altri. Da sottolineare il coinvolgimento di ex giocatori “simbolo” della Libertas come Alessandro Fantozzi, Flavio Carera, Andrea Forti e della Pielle come Claudio Bonaccorsi e Matteo Lanza. Prevista la presenza del presidente della Regione Eugenio Giani, del sindaco di Livorno Luca Salvetti e del vicesindaco di Campi Bisenzio Federica Petti.

“Tutti insieme abbiamo fatto un percorso importante in questi anni, – ha detto Massimo Giletti – come primo presidente onorario ho avuto la soddisfazione di avere visto crescere una Nazionale della solidarietà in uno sport diverso dal calcio che inaspettatamente riusciva anche a riempire i palazzetti. Un sogno divenuto realtà e oggi ritrovarci dopo 25 anni mi regala grande emozione. Invitiamo tutti i livornesi a venire quella sera a festeggiare con noi”. “Sarà anche un’occasione per ricordare grandi amici come Fabrizio Frizzi, Bruno Arena e Giorgio Faletti – ha aggiunto emozionato Dj Ringo – che tante volte sono scesi in campo con la Basketartisti”.

I biglietti sono in prevendita online a 10 euro (posto unico) su Clappit – www.clappit.com dalle 18 al botteghino del Palasport: per incentivare la presenza dei giovani, tutti i ragazzi fino a 18 anni entreranno gratuitamente. L’incasso della serata sarà devoluto interamente a sostegno del progetto solidale “Campioni di vita” e per organizzare incontri con le scuole anche in Toscana. “La scelta di Livorno – queste le parole di Simone Barazzotto, ideatore e presidente della Nazionale Basket Artisti – per festeggiare questo importante traguardo nasce dal fatto che è una città che ha da sempre una grande tradizione di basket per cui speriamo che i livornesi vengano numerosi al Palazzetto dove vedranno scendere in campo anche qualche ex giocatore che ha fatto la storia della pallacanestro livornese. La volontà è quella di ritrovarci e ricordare anche quelli che non ci sono più, uno su tutti Fabrizio Frizzi, che per tanti anni è stato il nostro presidente onorario. Dal 2000 a oggi abbiamo raccolto più di 500.000 euro e sostenuto centinaia di associazioni locali e nazionali del terzo settore”.

“E’ una soddisfazione – ha concluso il Provveditore della Misericordia di Campi Bisenzio, Cristiano Biancalani – poter collaborare con la Nazionale Basket Artisti per questo importante evento celebrativo dei suoi 25 anni. Una collaborazione che nasce sulla scia di una delle tante iniziative promosse durante l’alluvione del 2023, e in particolare la conoscenza fatta con il direttore della NBA Simone Barazzotto che mi ha chiesto di poter co-organizzare l’evento. Sono stato felice di farlo soprattutto per lo scopo principale della serata, ovvero la raccolta fondi a favore dell’osservatorio nazionale contro il bullismo e disagio giovanile. Fin da subito abbiamo trovato grande sensibilità da parte delle istituzioni che hanno prontamente risposto, come dimostrano il patrocinio di Regione Toscana e del Comune di Campi Bisenzio. Un ringraziamento particolare al main sponsor Chianti Mutua ETS e allo sponsor tecnico Givova che ha realizzato le divise personalizzate per i 25 anni del team”.