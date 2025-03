La prevenzione, l’educazione e il contrasto al disagio giovanile: al via un nuovo progetto per i giovani

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio lancia un avviso di coprogettazione per individuare un ente del terzo settore, in forma singola o associata in ATS, con il quale sviluppare e gestire in partenariato un intervento sociale rivolto ai giovani tra i 13 e i 20 anni. L’obiettivo è promuovere la prevenzione, l’educazione e […]

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio lancia un avviso di coprogettazione per individuare un ente del terzo settore, in forma singola o associata in ATS, con il quale sviluppare e gestire in partenariato un intervento sociale rivolto ai giovani tra i 13 e i 20 anni. L’obiettivo è promuovere la prevenzione, l’educazione e il contrasto al disagio giovanile attraverso azioni mirate e innovative. “Una nuova coprogettazione, una chiamata al protagonismo di tutte le realtà sociali del nostro territorio per dare avvio a progetti e iniziative di prevenzione e contrasto del disagio giovanile, – ha detto l’assessore al sociale Lorenzo Ballerini – era una promessa e l’abbiamo mantenuta .Con ancora maggiore convinzione dopo la tragica scomparsa di Maati che ha profondamente segnato tutti noi”.

L’avviso, pubblicato sul sito del Comune, prevede un percorso di coprogettazione e gestione condivisa, con il quale costruire interventi concreti e mirati: campagne di informazione e sensibilizzazione, attraverso incontri, eventi, attività di comunicazione e iniziative rivolte ai giovani e alle loro famiglie; presidi mobili ed educatori di strada, per intercettare situazioni di disagio nei luoghi di aggregazione reale e virtuale. Sarà istituito uno sportello di ascolto e supporto, per offrire consulenza e accompagnamento ai ragazzi in difficoltà; iniziative culturali, sportive e ricreative, per promuovere stili di vita sani e occasioni di socializzazione e il coinvolgimento attivo dei giovani, affinché possano partecipare in prima persona alla costruzione delle attività e alla definizione dei loro bisogni. Per realizzare tutto questo, il Comune mette a disposizione 12.000 euro l’anno per almeno tre anni, garantendo così un investimento stabile e duraturo nel tempo. Tutti gli enti del terzo settore iscritti al Runts possono partecipare presentando la domanda entro il 24 aprile inviando la candidatura all’indirizzo Pec del Comune comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it.