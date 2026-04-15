La protezione civile si impara giocando: un pomeriggio per bambini e famiglie insieme a Comune e Misericordia di Campi

CAMPI BISENZIO – Un pomeriggio dedicato ai più piccoli per imparare, divertendosi, come comportarsi in caso di emergenza. È questo lo spirito dell’iniziativa “La protezione civile si impara giocando”, in programma sabato 18 aprile dalle 15.30 sotto l’atrio comunale (in caso di maltempo, l’evento si svolgerà in sala consiliare). L’appuntamento, rivolto a bambini dai 6 anni in su, propone attività ludiche e giochi interattivi pensati per avvicinare i più giovani ai temi della sicurezza, della prevenzione e della protezione civile. Attraverso dimostrazioni pratiche e momenti formativi, i partecipanti potranno apprendere le buone regole da seguire in situazioni di emergenza. L’iniziativa rappresenta infatti il primo dei tre eventi previsti nel corso dell’anno ed è promossa dal Comune di Campi Bisenzio nell’ambito delle celebrazioni per i 480 anni della Misericordia di Campi Bisenzio, che cura l’organizzazione dell’evento.

“Questa iniziativa – sottolinea il sindaco Andrea Tagliaferri – rappresenta un’opportunità importante per educare fin da piccoli alla cultura della prevenzione e della sicurezza. Coinvolgere i bambini e le loro famiglie significa costruire una comunità più consapevole e preparata ad affrontare le emergenze. Ringrazio la Misericordia di Campi Bisenzio per l’impegno costante e per avere organizzato un’attività capace di coniugare formazione e partecipazione”.

“È un evento a cui teniamo in modo particolare – dichiara il Provveditore della Misericordia di Campi Bisenzio, Cristiano Biancalani – e che rientra nel programma di iniziative pensate per i 480 anni della Confraternita. Ci preme perché si parla di protezione civile, quindi dei tanti aspetti che riguardano questo settore della nostra attività, e soprattutto perché è rivolto ai bambini, che rappresentano il futuro della nostra società. Grazie al lavoro dei volontari del Centro formazione della Misericordia, appositamente preparati, i più piccoli potranno iniziare a formarsi sui temi del soccorso e della prevenzione, attraverso giochi e attività pratiche. Un’esperienza utile anche per gli adulti che li accompagneranno”.