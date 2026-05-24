La scomparsa di Simonella Mazzanti di Spi-Cgil

SESTO FIORENTINO – È scomparsa Simonella Mazzanti dello Spi Cgil: 77 anni, aveva partecipato nel 2024 al libro “Ester e le altre” curato da Monica Barducci edito da Apice Libri, e insieme a Daniela Salvi aveva raccontato la storia di Lola Mazzanti. “La giunta e tutta l’amministrazione comunale di Sesto Fiorentino – si legge nella […]

SESTO FIORENTINO – È scomparsa Simonella Mazzanti dello Spi Cgil: 77 anni, aveva partecipato nel 2024 al libro “Ester e le altre” curato da Monica Barducci edito da Apice Libri, e insieme a Daniela Salvi aveva raccontato la storia di Lola Mazzanti. “La giunta e tutta l’amministrazione comunale di Sesto Fiorentino – si legge nella nota del Comune – partecipano al cordoglio per la scomparsa di Simonella Mazzanti, a lungo segretaria dello Spi Cgil e punto di riferimento per il mondo associativo e sindacale della città. Di Simonella Mazzanti si ricordano il valore e l’impegno civile testimoniato in tanti ambiti della vita cittadina”.

(Foto ripresa dalla pagina Facebook della Libreria Rinascita Ubik)