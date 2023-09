La seconda stagione dell’Assedio al Castello

CALENZANO – Sbandieratori, antichi mestieri, spettacoli, accampamenti, mangiari di strada e una battaglia con oltre 50 figuranti per ricreare nel borgo un villaggio del Trecento. Domenica 8 ottobre arriva a Calenzano alto la seconda edizione di “Calenzano 1325. Assedio al Castello”, con la rievocazione storica dell’attacco delle truppe di Castruccio Castracani. La manifestazione è organizzata dal Comune di Calenzano in collaborazione con l’Associazione Turistica Calenzano e l’associazione medievale Agresto. Il programma prevede l’apertura della manifestazione al Castello alle 11, la partenza del corteo storico con figuranti e sbandieratori da piazza Vittorio Veneto e l’arrivo in piazza San Niccolò alle 12. Qui ci sarà lo spettacolo degli Alfieri e Musici della Valmarina e a seguire l’apertura delle taverne per il pranzo, in piazza e nel Giardino.

Alle 15 spettacolo con musiche, balli medievali e trampolieri con “Novus Amor”, Messer Lurinetto e Are Arte, alle 15.30 “La Corte in Giostra” spettacolo a cura di Memento Ridi; alle 16.30 Messer Lurinetto presenta la rievocazione “Assedio al Castello” con tutte le Compagnie d’armi. A seguire “Il ritmo, la forza la grazia” spettacolo di danze, percussioni e duelli con l’ensemble di Monteriggioni, alle 18.30 “Lumina et Incanta” spettacolo di danze, fachirismo e fuoco a cura di Arte Are. Alle 19 la chiusura con il Gran Cerimoniere e tutte le Compagnie. Per tutta la giornata ci saranno artisti, figuranti e musici itineranti nelle vie del Castello, oltre a mercanti e artigiani al lavoro; accampamenti militari, armi storiche, giochi a tema per bambini. Il Museo del Figurino Storico sarà aperto per la giornata con visite guidate e sarà possibile visitare la Torre.

“Quella che era partita come una scommessa lo scorso anno – commenta l’assessore alla cultura Irene Padovani – è risultata apprezzata e riuscita, richiamando visitatori anche da fuori provincia. Ci prepariamo a questa seconda edizione con un programma ancora più ricco. Il nostro borgo si conferma attrattore di eventi ed è una nostra priorità proseguire nella valorizzazione del castello e del borgo, che sono una ricchezza storica e culturale del nostro territorio da far conoscere ancora di più”. “Poniamo grande attenzione ai costumi e ai dettagli come gli antichi mestieri come orefici, amanuensi, mugnai – spiega il direttore artistico della manifestazione, Eraldo Ammannati dell’associazione Agresto – con il coinvolgimento delle associazioni locali e di ben quattro Compagnie d’armi provenienti anche da fuori regione. Nella battaglia di rievocazione saranno presenti oltre 50 figuranti”.

“Grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio che ringraziamo – dice Niccolò Taiti, presidente dell’ATC – saranno create due taverne all’interno del giardino del Castello e in piazza e saranno organizzati giochi per le famiglie per vivere una giornata intera nel nostro borgo”. I biglietti saranno acquistabili in prevendita nel circuito TicketOne e sul posto presso le due biglietterie, alle porte di ingresso del Castello. I biglietti sono gratuiti per i bambini fino ai 6 anni, ridotti fino ai 12 anni (4 euro), interi dai 12 anni (6 euro). Biglietto ridotto a 4 euro per soci Coop e soci ATC. Per info 0550502161 e segreteria@atccalenzano.it