La Serra, nella ex scuola il nuovo centro di cottura di Qualità & Servizi. Servirà i Comuni di Carmignano e Signa

CARMIGNANO – Sarà presto operativo il nuovo centro di cottura di Qualità & Servizi, la società pubblica di ristorazione collettiva che gestisce le mense scolastiche di Barberino del Mugello, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannori, Carmignano, Sesto Fiorentino e Signa. Il taglio del nastro è avvenuto nel pomeriggio di ieri. A fare gli onori di casa, sul canto dell’Inno nazionale, eseguito dal coro della quarta A della scuola elementare Buricchi, il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti con l’assessore alla pubblica istruzione Maria Cristina Monni, sul cui territorio sorge il centro cottura di via La Serra, e i vertici di Qualità & Servizi con l’amministratore unico Filippo Fossati e il direttore generale Alessio Ciacci. Insieme a loro il primo cittadino di Signa Giampiero Fossi, i sindaci e amministratori degli altri Comuni soci, il consigliere regionale Matteo Biffoni, il dirigente dell’istituto comprensivo Il Pontormo di Carmignano, Giacinto Giappetta, la direttrice della Società della Salute area pratese Lorena Paganelli e i rappresentanti dell’associazione Biodistretto del Montalbano.

Nella cucina, una struttura di circa 300 metri quadrati completamente ristrutturata e con attrezzature nuove, saranno operative sette persone che prepareranno ogni giorno circa 1.200 pasti per coprire il fabbisogno delle scuole di Carmignano e Signa, dai nidi alle primarie. Un investimento complessivo vicino ai 350mila euro, con Qualità & Servizi e Comune di Carmignano che si sono suddivisi i compiti: la società di ristorazione ha investito circa 160mila euro per allestire la cucina (un piano con 4 fuochi, 2 forni da 20 teglie di ultima generazione, 3 brasiere automatiche, 2 cuoci-pasta automatici, 2 bollitori da 200 litri, un abbattitore a carrello e 4 forni di mantenimento); l’amministrazione comunale ha impiegato 180mila euro del proprio bilancio per rifare infissi, impianti, pavimenti e risistemare la parte esterna dell’ex scuola della frazione.

“Il Comune di Carmignano – ha detto il sindaco Prestanti – è molto attento a diffondere buone pratiche, nel senso di accrescere benessere e qualità del nostro vivere quotidiano. Di questa attenzione fanno parte la qualità delle nostre mense scolastiche e la diffusione di una corretta e sana cultura alimentare. Per altro puntiamo a creare, con le nostre iniziative, una comunità del cibo, a coinvolgere produttori locali e prodotti a chilometro zero, dal pane fino a piatti settimanali. Un luogo anche di promozione del gusto. Senza contare che la maggiore vicinanza alle scuole riduce i tempi di trasporto, un aspetto tutt’altro che secondario quando si parla di cibo”.

“Qualità e Servizi – ha aggiunto Fossati – lavora con e per il territorio. Il cibo deve essere buono sano e locale. Deve piacere, nutrire ed educare. Bambini e famiglie potranno conoscerne la provenienza, visitare le fattorie, i mulini e le cucine, capire l’importanza che ha il cibo per la cura e la bellezza dell’ambiente e della persona e quanto sia quindi importante non sprecarlo”.

“E’ una giornata molto importante, Avere un centro di cottura di prossimità come questo – queste le parole del professor Ciappetta – è un viatico al gusto e alla salute. Il diritto al cibo sano è parte integrante del percorso educativo. Così come lo è una mensa collegata ai prodotti locali, che riconosce i valori e la qualità del territorio”. Giampiero Fossi, sindaco di Signa ha poi ribadito: “Sono qui non solo come sindaco di Signa, ma anche come responsabile scuola dell’Anci Toscana. Con questa inaugurazione facciamo un passo in avanti verso percorsi che ci avvicinano alle proprietà e alle caratteristiche e qualità dei territori, verso la creazione di comunità del cibo che costituiscono uno dei compiti a cui tendono le Amministrazioni pubbliche, i nostri Comuni”. Infine Matteo Biffoni: “Complimenti per aver creato questa struttura. So bene quanto sia importante la scuola, quanto siano importanti le mense, quanto sia importante, come evidenzia questa nuova struttura, che i Comuni realizzino servizi di eccellenza per i ragazzi”.