“La sicurezza è un bene comune”: incontro della Cgil sulle città

SESTO FIORENTINO – “La sicurezza un bene comune”: è questo il titolo dell’incontro organizzato da Cgil e Spi Cgil Firenze in programma il 28 gennaio alle 9.30 a Firenze in Borgo de’ Greci 3. Introduce la giornata Elena Aiazzi della segreteria Cgil Firenze che parlerà di un “Modello di sviluppo” e un “Modello di città”. Seguirà la relazione di Vincenzo Scalia, professore associato Sociologia della devianza Università di Firenze. Quindi alle 10 parleranno Chiara Tozzi, segretaria Spi Cgil Firenze, Filippo Focardi, sostituto procuratore presso la Procura per i minorenni di Firenze, Pietro Colapietro, segretario generale Silp Cgil, Nicola Paulesu, assessore a Welfare, casa, accoglienza e integrazione del Comune di Firenze, Claudio Gani, segretario generale Filt Cgil Firenze, e Maurizio Magi, segretario generale Filcams Cgil Firenze. Alle 11.30 si terrà la tavola rotonda alla quale parteciperanno l’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio, la presidente Anm Toscana Barbara Fabbrini, il segretario generale Spi Cgil Firenze Mario Batistini e Bernardo Marasco, segretario generale Cgil Firenze.