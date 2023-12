“La sorella di Gesucristo” al Teatro Manzoni

CALENZANO – Al Teatro Manzoni sabato 16 dicembre va in scena “La sorella di Gesucristo” di e con Oscar De Summa. Uno spettacolo che ha avuto negli anni molti riconoscimenti quali il Premio della Critica ANCT Histryo 2016, il Premio Rete Critica 2016 e il Premio Mariangela Melato nel 2017. “La sorella di Gesucristo” è il terzo capitolo della Trilogia della provincia. Siamo ancora una volta ad Erchie, piccolo paese pugliese, dove si fondano le origini di De Summa. Ancora sud Italia degli anni ’70 e ’80, ancora una volta la provincia gioca il ruolo principale. Dopo essersi raccontato in Stasera sono in vena, De Summa dipinge un nuovo quadro in cui il paese ed i suoi abitanti sono i protagonisti. La storia è quella di Maria, la sorella di Gesucristo, che attraversa a piedi il paese impugnando una pistola per vendicare la violenza subita la sera prima. Una camminata silenziosa ma determinata lungo la strada principale che costringe gli abitanti, che siano essi parenti, amici o semplici conoscenti, a prendere una posizione chiara rispetto all’atto subito, a ciò che sta per fare e a Maria stessa. Allo spettacolo seguirà un incontro con Stella Cutini, psicologa psicoterapeuta e direttrice del Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti, e Annalisa Gordigiani dell’associazione Artemisia sul tema della violenza sulle donne. Biglietti: Intero 14 euro. Ridotto over 65, Soci Coop, allievi Scuola Foà 12 euro.