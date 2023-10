La sua auto è assicurata e revisionata. Ma lui guida da anni senza patente: fermato dalla Polizia municipale di Signa

SIGNA – Brillante operazione della Polizia municipale di Signa che, da settimane, era sulle tracce del conducente di un veicolo di cui c’era la certezza che non fosse in possesso della patente di guida anche se l’auto a lui intestata, regolarmente assicurata e revisionata, circolava per Signa. Il veicolo, infatti, è sempre stato monitorato nei […]

SIGNA – Brillante operazione della Polizia municipale di Signa che, da settimane, era sulle tracce del conducente di un veicolo di cui c’era la certezza che non fosse in possesso della patente di guida anche se l’auto a lui intestata, regolarmente assicurata e revisionata, circolava per Signa. Il veicolo, infatti, è sempre stato monitorato nei suoi spostamenti con le telecamere, con un allarme a ogni passaggio sotto le varie postazioni, fino a quando non è stato individuato e fermato. Una volta messo di fronte all’evidenza dei fatti, ha provato a giustificarsi dicendo che aveva lasciato la patente in un altro paio di pantaloni, ma gli è stata mostrata la scheda personale della Motorizzazione che ha certificato il suo essere senza patente da anni. Tutto ciò ha fatto scattare una multa pari a 5.000 euro e il fermo del veicolo per 30 giorni. Inoltre è stato ammonito con la motivazione che un’ulteriore guida nelle medesime condizioni avrebbe comportato una violazione penale e la confisca del veicolo.