Ladri al ristorante “I’Dimenticatoio”: rubano anche l’incasso delle uova di Pasqua vendute per beneficenza

SIGNA – E’ stato davvero un brutto risveglio quello di ieri l’altro per Jonathan e Valentina, titolari del ristorante “I’Dimenticatoio” in via dei Colli a Signa. Nella notte fra martedì e mercoledì, infatti, ignoti, approfittando, oltre che dell’oscurità, di un’area, quella alle spalle del locale, vicina ai campi e quindi con una via di fuga tutto sommato facile, si sono introdotti all’interno forzando una porta senza fare alcun rumore. E, una volta dentro, probabilmente delusi dai pochi soldi trovati, hanno “buttato all’aria” i locali adibiti a spogliatoio e una parte del vicino B&B (senza tuttavia rubare niente) e se ne sono andati portando via con loro diverse bottiglie di vino, un prosciutto, un salame e una finocchiona. Per quanto riguarda invece il denaro, hanno rubato i circa 200 euro rimasti di fondo cassa del ristorante e i 50 euro ricavati invece dalla vendita, per beneficenza, delle uova di Pasqua dell’associazione Trisomia 21. Una notizia, questa, che però ha generato una nuova “catena” di solidarietà, visto che già diverse persone si sono dette disponibili ad andare a “I’Dimenticatoio” per acquistare – o, chissà, riacquistare – l’uovo di cioccolata in vista delle festività pasquali. Il ristorante nel frattempo, il cui nome ha voluto e vuole essere di buon auspicio dopo il periodo buio del Covid (l’inaugurazione c’è stata infatti il 22 maggio 2021) ha già riaperto i battenti più “carico” che mai.