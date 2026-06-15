Ladri all’asilo comunale di Poggio a Caiano: rubano soldi, ma anche prosciutto e formaggio dalla cucina

POGGIO A CAIANO – Brutto risveglio, lunedì mattina, per il nido comunale “L’albero verde” di Poggio a Caiano gestito dalla cooperativa “Con voi” del consorzio “Co&so”: i ladri si sono introdotti nella struttura e hanno portato via soldi e cibo. Strano il loro modus operandi dato che i beni di valore, come i tablet, non sono stati toccati. La scoperta dell’accaduto è avvenuta poco dopo le 7 quando le educatrici hanno aperto il cancello di ingresso e hanno notato che la porta principale era aperta. Sono entrate e si sono accorte che la porta di una delle stanze, sempre chiusa, era accostata. Da lì hanno avuto il sentore della “visita” dei ladri. Hanno poi visto una finestra aperta e hanno quindi perlustrato tutti i locali: mobiletti aperti, cose tirate all’aria. I ladri hanno rubato i soldi e poi si sono diretti in cucina dove, dal frigo, hanno preso formaggio e prosciutto. Circa sei anni fa il nido era stato visitato dai ladri e, anche in quella occasione, rubarono del cibo. I ladri, probabilmente, sono entrati, nelle pertinenze del nido, da un varco che si sono realizzati tagliando la rete di recinzione che divide il giardino dell'”Albero verde” con quello della scuola “Mazzei”. Ma, come detto, non ci sono segni di effrazione sulle porte e sulle finestre. Visto quanto successo è stato deciso di non far mangiare i bambini all’interno della struttura. Lunedì le attività procederanno regolarmente, mentre il pranzo sarà a casa. Nel pomeriggio i bambini saranno fatti rientrare al nido. Le educatrici hanno avvisato i Carabinieri che si sono recati sul posto e poco dopo al nido ‘L’albero verde’ è arrivato anche il sindaco di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri. In mattinata personale del Comune e del consorzio ha sporto denuncia di furto.

(Nella foto il sindaco Riccardo Palandri davanti l’ingresso del nido “L’albero verde”)