L’Aks trionfa al Trofeo Città di Pisa. Trentotto gli atleti in gara, 31 le medaglie conquistate

SESTO FIORENTINO – L’Accademia Karate Shotokan ha conquistato il primo posto assoluto nella classifica per società nelle classi agonistiche in occasione del Trofeo Città di Pisa Csen, svoltosi domenica scorsa. La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 800 atleti provenienti da tutto il territorio nazionale, confermandosi come uno degli appuntamenti più competitivi della stagione. […]

SESTO FIORENTINO – L’Accademia Karate Shotokan ha conquistato il primo posto assoluto nella classifica per società nelle classi agonistiche in occasione del Trofeo Città di Pisa Csen, svoltosi domenica scorsa. La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 800 atleti provenienti da tutto il territorio nazionale, confermandosi come uno degli appuntamenti più competitivi della stagione. Il prestigioso risultato ottenuto consolida quindi il posizionamento dell’Aks ai vertici del karate agonistico e testimonia l’alto profilo della preparazione tecnica garantita dal proprio corpo docente. La delegazione sestese ha schierato 38 atleti, capaci di conquistare un totale di 31 medaglie: 10 oro, 10 argento e 11 bronzo. La densità dei piazzamenti sul podio ha permesso all’associazione di svettare nella classifica generale, superando numerose realtà di rilievo nazionale.

Di seguito l’elenco degli atleti che hanno contribuito al medagliere: medaglie d’oro Anziano Gloria (Kumite), Ciampi Niccolò (Kata), Coccia Eliseo (Kumite), Gratelli Andrea (Kumite), Monti Mia (Kumite), Panza Marco (Kumite), Paoli Yara (Kata), Petrotta Tommaso (Kumite), Santinacci Aleksej (Kumite), Squillante Tommaso (Kata). Medaglie d’argento: Alidori Giada (Kumite), Anziano Greta (Kumite), Bartolini Lorenzo (Kumite), Castelli Giulia (Kata), Conforti Elettra (Kumite), Errico Zenki (Kata), Monticelli Antonio (Kumite), Mordini Alessandro (Kumite), Ndir Pape Birane (Kumite), Seri Niccolò (Kumite). Medaglie di bronzo: Alidori Sofia (Kumite), Avramascai Giulia Nicoleta (Kumite), Azzini Leonardo Giacomo (Kumite), Barducci Elisa (Kumite), Fioravanti Riccardo (Kata), Gentile Giulio (Kata), Panza Devis (Kumite), Papucci Martina Natasa (Kumite), Pierazzuoli Ares (Kumite), Seghi Chiara (Kumite), Vojo Sebastian (Kumite). Hanno partecipato: Aguirre Mya (Kumite), Anziano Giada (Kumite), Catastini Leonardo (Kumite), Demelas Vittoria (Kata), Gasparrini Nefeli (Kumite), Melani Matteo (Kata), Seri Lucrezia (Kumite). La spedizione è stata guidata e supportata dai tecnici Lorenzo Zaccarello Galeotti, Virginia Castellucci e Tommaso Acquaioli, il cui lavoro a bordo tappeto è stato fondamentale per la gestione della gara e il supporto motivazionale degli atleti.

“Il risultato di Pisa rappresenta una conferma importante della qualità del nostro lavoro, – commenta Leonardo Marchi, direttore tecnico dell’Aks – accanto alle prestazioni di livello dei nostri cadetti e juniores già affermati, emerge con evidenza la crescita dei giovani futuri agonisti. Questo è il segnale più incoraggiante: non si tratta solo di mantenere i risultati, ma di costruire una base solida di talenti in ascesa che garantirà continuità e ulteriori progressi nei prossimi anni. Il trionfo al Trofeo Città di Pisa rappresenta un importante riconoscimento per l’Accademia Karate Shotokan, realtà che continua a distinguersi per la qualità dell’offerta formativa e per la capacità di valorizzare i giovani talenti. Questo successo costituisce una solida base per i prossimi impegni stagionali, confermando l’efficacia del percorso agonistico intrapreso dai tecnici e dagli atleti dell’associazione”.