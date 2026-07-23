Lancia la droga dalla finestra e ha più di 12.000 euro in contanti: la Polizia lo arresta per detenzione ai fini di spaccio

FIRENZE – Nella mattinata di martedì 21 luglio, la Polizia di Stato di Firenze ha tratto in arresto un 29enne conosciuto dagli agenti come soggetto dedito all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di attività investigativa, infatti, la Squadra Mobile della Questura di Firenze si è recata presso l’abitazione dell’uomo in via del Pesciolino. Mentre un’aliquota di personale ha fatto accesso all’appartamento, l’altra, rimasta in strada, ha notato che da una delle finestre del palazzo, il 29enne poi identificato lanciava un sacchetto nel giardino prospicente. Immediatamente recuperato, è stata rinvenuta al suo interno sostanza stupefacente del tipo anfetamina e metanfetamina per un peso complessivo di 40 grammi circa. Approfonditi i controlli all’interno della camera, sono stati trovati anche 12.175€ euro 23 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione e materiale verosimilmente impiegato per il confezionamento. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Il 29enne, con a carico altri precedenti, è stato condotto presso il carcere di Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare.