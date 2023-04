L’assemblea di Italia Viva: “Lavorare per chi non si riconosce in populisti e sovranità”

SESTO FIORENTINO – È stata un’assemblea degli iscritti molto partecipata quella che si è svolta nel pomeriggio di lunedí 17 aprile presso la saletta dell’Associazione Intercomunale Anziani, in viale Ariosto. Italia Viva Sesto Fiorentino ha riunito i propri iscritti e simpatizzanti nei giorni in cui il percorso verso il partito unico con Azione ha registrato una brusca frenata.”Nell’incontro – si legge nella nota di Italia Viva – è stata sottolineata da piú parti la necessità di continuare a lavorare a tutti i livelli per aggregare coloro che non si riconoscono in populisti e sovranisti. È stato poi fatto il punto della situazione sul tesseramento 2023, che soprattutto negli ultimi giorni ha visto un incremento importante di nuovi iscritti: proseguiranno in tal senso le iniziative sul territorio, a partire dal gazebo di sabato 29 aprile in Piazza Vittorio Veneto. Durante l’assemblea è anche proseguito il percorso di continuo ascolto della città. Singoli cittadini, associazioni, imprese che vedono sempre piú Italia Viva come seria e responsabile controparte verso cui palesare i problemi più sentiti: lavoro, sicurezza, costi altissimi della tassa sui rifiuti sono soltanto alcune delle tematiche nuovamente emerse, su cui continueremo a lavorare con realismo e determinazione, come sempre abbiamo fatto”.