L’assessora regionale Manetti visita il Museo del Figurino e la Biblioteca CiviCa

CALENZANO – Questa mattina, 6 maggio, l’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti, ha fatto tappa a Calenzano, accompagnata dal sindaco Giuseppe Carovani e dal vicesindaco con delega alla cultura Martina Banchelli. La visita ha toccato alcuni dei principali luoghi della cultura del territorio: la Biblioteca CiviCa, il Teatro Manzoni e il Museo del Figurino Storico, ospitato nello scenario del Castello di Calenzano Alto. Gli incontri hanno rappresentato un’occasione di confronto con le realtà culturali locali e con l’amministrazione comunale, nell’ambito del percorso regionale che punta a promuovere una cultura diffusa, accessibile e radicata nelle comunità. “Calenzano ha davvero perle straordinarie da scoprire e valorizzare – ha dichiarato Manetti –. Ho visitato la Biblioteca CiviCa, una realtà moderna, accogliente, vissuta ogni giorno da tanti giovani e cittadini. Un luogo dinamico, reso ancora più prezioso dal nuovo fondo librario dedicato ai ragazzi. Ho visto poi il Teatro Manzoni, un gioiello culturale importante, e infine Calenzano Alto, una realtà medievale bellissima che custodisce il Museo del Figurino Storico, una vera eccellenza non solo toscana ma nazionale. Sono molto contenta di essere qui con l’amministrazione comunale perché ci sono davvero tante cose da curare e valorizzare insieme alla Regione Toscana”.

Nel corso della visita, l’amministrazione comunale ha illustrato i progetti culturali in corso e le prospettive future del territorio. “In particolare – hanno spiegato il sindaco Carovani e la vicesindaca Banchelli – abbiamo presentato il nuovo fondo librario per ragazzi della Biblioteca CiviCa, dedicato ai linguaggi dell’arte, dell’architettura, del design, del cinema e della fotografia. Un investimento culturale importante, pensato come base di un progetto educativo e didattico pluriennale capace di coinvolgere scuole, associazioni e cittadini”. Grazie infatti alla Bologna Children’s Book Fair e al programma Off fair, la biblioteca di Calenzano è la prima destinataria di uno straordinario fondo librario destinato alle ragazze, ai ragazzi, agli insegnanti, famiglie e studiosi. La visita è proseguita al Teatro Manzoni e al Museo del Figurino Storico, dove sono esposti capolavori del modellismo storico. “Accogliamo con grande soddisfazione l’apprezzamento espresso dall’assessora per il lavoro svolto e per i progetti in corso – hanno concluso Carovani e Banchelli –. Un riconoscimento che rappresenta uno stimolo ulteriore a proseguire nel percorso di valorizzazione culturale di Calenzano, rafforzando la collaborazione con la Regione Toscana”.