L’assessore Francesco Chini “Bilancio positivo per i “Giovedì sotto le stelle” e ora puntiamo sulla cultura”

SESTO FIORENTINO – Si sono chiusi con un bilancio positivo i “Giovedì sotto le stelle” le quattro serate di luglio di apertura dei negozi abbinate ad eventi di intrattenimento per tutte le età. A concludere lo shopping notturno nel centro di Sesto Fiorentino, l’atteso Sbaracco giovedì 23 luglio. I negozi aderenti al Centro commerciale Naturale Sesto Sotto Casa promotore delle serate sotto le stelle all’insegna degli acquisti supportato dall’amministrazione comunale di Sesto Fiorentino e in collaborazione con la Pro Loco, il 23 luglio hanno celebrato le loro attività allestendo davanti alle vetrine dei punti vendita, le bancarelle con gli sconti e i supersconti, mentre le attività di ristorazione avevano posizionato negli spazi antistanti i tavolini per le degustazioni. “Il bilancio dei Giovedì sotto le stelle è positivo con molta gente più degli anni scorsi – dice l’assessore alle attività produttive Francesco Chini – le serata hanno sfidato il caldo torrido, soprattutto per le ultime due. A differenza degli altri anni quando la prima serata era la meno trainante, quest’anno possiamo dire che i Giovedì sono partiti subito alla grande. È andata bene la Città dei bambini, un’intuizione accolta con favore dalle famiglie e ha avuto un successo notevole grazie ai laboratori messi a disposizione gratuitamente, così come un buon risultato è stata la serata finale con lo Sbaracco”.

Queste esperienze hanno permesso alle piazze e alle strade del centro cittadino di vivacizzarsi, animazioni, musica, eventi e negozi aperti la sera sono stati occasione non solo di shopping, ma anche di valorizzare una parte importante del territorio sestese. “L’offerta merceologica presente nel centro è importatate – dice l’assessore Chini – e tutte le iniziative che vengono promosse servono a valorizzare l’area centrale di Sesto Fiorentino, non sempre questa grande vivacità si traduce in acquisti. Sono tutte occasioni per far partecipare cittadini e cittadine alla vita del territorio, ma anche ad iniziative come quelle che si terranno a settembre Liberi Tutti che hanno la volontà di creare occasioni di incontro e di valorizzazione del territorio, anche se non sempre portano vantaggi economici ai negozi del centro. L’evento porta persone anche da fuori che poi può tornare a Sesto. Si promuove il centro e anche le attività che ci sono”.

L’obiettivo da parte del Comune è quello di creare eventi per uscire di casa, coinvolgendo associazioni diverse per proporre occasioni diverse da momenti gastronomici, ludici o culturali per vivere la città. “Incontrerò di nuovo a breve le associazioni di categoria – dice l’assessore Chini – per la programmazione di autunno e di Natale. Incontri che permetteranno di sperimentare nuove idee e valutare progetti e proposte. Mi piacerebbe coinvolgere attività culturali con le attività commerciali del territorio, un po’ lo abbiamo fatto con la sperimentazione della Città dei bambini, ma potremmo sviluppare nuove iniziative”.