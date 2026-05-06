L’assessore Sansone si è dimesso

CALENZANO – Maurizio Sansone si è dimesso oggi dalla carica di assessore del Comune di Calenzano. La scelta, spiegata nella sua comunicazione al sindaco, è dettata da motivi personali. Le sue deleghe, Lavori pubblici, Mobilità sostenibile e trasporti, Bilancio, Tributi, Personale, Partecipate, saranno pro tempore mantenute dal sindaco Giuseppe Carovani. “Desidero ringraziare, personalmente e anche […]

CALENZANO – Maurizio Sansone si è dimesso oggi dalla carica di assessore del Comune di Calenzano. La scelta, spiegata nella sua comunicazione al sindaco, è dettata da motivi personali. Le sue deleghe, Lavori pubblici, Mobilità sostenibile e trasporti, Bilancio, Tributi, Personale, Partecipate, saranno pro tempore mantenute dal sindaco Giuseppe Carovani. “Desidero ringraziare, personalmente e anche a nome della Giunta comunale, Maurizio Sansone – ha detto il sindaco – per l’impegno e la grande disponibilità dimostrati. Questi due anni sono stati caratterizzati da un forte lavoro di squadra e da una visione comune nell’affrontare sia le attività amministrative quotidiane, sia i momenti legati alle emergenze. A Maurizio faccio i migliori auguri per il suo percorso di vita”.