Lastra a Signa celebra l’82° anniversario dalla liberazione: il programma delle iniziative per martedì 4 agosto

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa si appresta a celebrare l’82° anniversario dalla liberazione dal nazifascismo. Martedì 4 agosto l’amministrazione comunale, in collaborazione con la sezione Anpi Bruno Terzani di Lastra a Signa, promuove una giornata di memoria e cultura per ricordare gli eventi del 1944 e rendere omaggio a chi ha lottato per la libertà. Il programma prenderà il via alle 18.30 presso la passerella pedonale sull’Arno (all’altezza di piazza Andrei), dove si terrà la cerimonia di scopertura della targa in memoria dei bombardamenti che colpirono la zona di Ponte a Signa. A seguire, nei giardini di piazza Andrei, lo spazio sarà dedicato al ricordo narrato e musicale con le letture dell’attrice Sandra Marcucci, accompagnata al violino da Francesco Giorgi, tratte dai volumi “Un ponte fra due castelli. Fascismo e antifascismo nelle Signe” di Danilo Benelli e “Raccontami una storia“ di Mauro Marzi. Questa prima parte delle celebrazioni vedrà gli interventi del sindaco Emanuele Caporaso e di Mauro Marzi dell’Anpi Bruno Terzani. Sullo sfondo una piccola mostra con immagini originali dell’epoca concesse dall’archivio dell’Accademia del Coccio, accompagnerà l’iniziativa.

La cerimonia riprenderà alle 21 in piazza del Comune da dove partirà il corteo commemorativo lungo le vie del centro storico fino a piazza Pertini per la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti, con l’accompagnamento della banda musicale della Misericordia di Malmantile. Alle 21.30 il corteo farà rientro in piazza del Comune per i saluti e gli interventi istituzionali del sindaco e dell’Anpi, a cui farà seguito il concerto dal vivo della Milò Band. “La festa della liberazione – ha detto il sindaco Caporaso – è una ricorrenza fondante per l’identità civile e democratica di Lastra a Signa. Ricordare l’82° anniversario di quel 4 agosto 1944 significa non solo rendere un doveroso e sentito omaggio al sacrificio di chi si è battuto per la nostra libertà, ma anche riaffermare ogni giorno i valori costituzionali di pace, democrazia e solidarietà. Quest’anno la scopertura della targa a Ponte a Signa e l’iniziativa in quella zona della città vuole essere un messaggio per far conoscere le vicende e i drammatici bombardamenti che segnarono la nostra comunità e il nostro paesaggio urbano. Come già successo lo scorso anno per la figura di Aldemilio Palloni la nostra intenzione è ricordare ogni anno un episodio legato alla memoria storica del nostro territorio”.