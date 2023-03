Lastra a Signa: denunciate sette persone per furto di oggetti religiosi nel Convento di Santa Lucia

LASTRA A SIGNA – Andare nei luoghi abbandonati per fotografare e filmare quello che si rinviene è un’attività di gran moda negli ultimi tempi. Solo che questa volta è andata male a un gruppo di persone che nella giornata di ieri, domenica 26 marzo, avevano pensato di dirigersi presso l’ex convento di Santa Lucia, in passato già preso di mira da ignoti. E’ successo tutto nel pomeriggio quando i Carabinieri di Lastra a Signa hanno denunciato in stato di libertà sette persone, tutte trentenni, residenti a La Spezia e Massa, per furto di oggetti religiosi. Si tratta di due spartiti musicali, due libri e una stola: da una prima ricostruzione le sette persone, appassionate di “Urbex fotografia”, si sono introdotte, ovviamente senza permesso, all’interno dell’area per visitare e fotografare l’edificio abbandonato, perché, a loro dire, ritrarre questi particolari potrebbe fare tornare a nuova vita quei luoghi. Nel corso della loro “esplorazione”, tuttavia, hanno trovato e si sono impossessate dei suddetti oggetti che hanno messo in bella mostra appena usciti fuori dalla struttura. Mentre si stavano accingendo a mangiare, sono stati sorpresi dai Carabinieri di Lastra a Signa, intervenuti a seguito di una segnalazione ricevuta di persone sospette nei pressi del Convento. Gli oggetti che i sette volevano portare via come “trofei” sono stati sequestrati a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’edificio, ormai sconsacrato e in disuso, è stato oggetto nel tempo di più furti, di cui alcuni solo recentemente denunciati dall’attuale proprietà.