Lastra a Signa ha un nuovo centenario: il sindaco ha portato gli auguri e consegnato una targa a Giovanni Tarocchi 

LASTRA A SIGNA – Un nuovo centenario a Lastra a Signa: lo scorso lunedì 15 giugno il sindaco Emanuele Caporaso si è recato infatti a portare gli auguri suoi e di tutta l’amministrazione comunale a Giovanni Tarocchi che ha tagliato il prestigioso traguardo dei 100 anni di età. Giovanni vive da sempre a San Martino a Gangalandi, ha un figlio e un nipote e una grande famiglia di amici e parenti che lo ha festeggiato al circolo Mcl Aurora. “Nel corso della vita Giovanni ha lavorato alla Nuovo Pignone – ha raccontato il nipote Alessandro Calonaci – viaggiando parecchio grazie al lavoro che svolgeva. Dal ’64 al ’66 si trovava in Unione Sovietica e venuto a sapere dell’alluvione a Firenze, tornò subito a casa per capire cosa era successo; era una persona molto generosa, sempre disponibile con tutti”. Il sindaco ha consegnato a Giovanni una targa di auguri in ricordo della ricorrenza. Ma anche don Renzo Ventisette, parroco di San Martino a Gangalandi, ha voluto fare personalmente gli auguri al neocentenario.