Lastra a Signa, il bilancio dell’ondata di maltempo

LASTRA A SIGNA – A Lastra a Signa i tecnici del Comune, la polizia municipale e la Protezione Civile stanno lavorando nelle zone più critiche. In particolare in piazza Andrei (lato banca) e via Lavagnini che risultano impraticabili. In via Livornese, all’incrocio con via delle Selve, è necessario prestare attenzione per alcuni detriti in strade. A Porto di Mezzo una parte di via Livornese risultava allagata ma adesso è completamente libera. Via delle Selve è chiusa al traffico per crollo di un muretto privato all’altezza con l’incrocio con via Pavese