Lastra a Signa piange Alessandro Scarafuggi. Il cordoglio di Giani e dell’Opi Firenze-Pistoia

LASTRA A SIGNA – Nella tarda serata di lunedì 25 agosto si è spento per un malore improvviso, nella sua abitazione di Lastra a Signa, Alessandro Scarafuggi, molto conosciuto a Pistoia, per essere stato direttore dell aAsl e che fra pochi giorni avrebbe compiuto 73 anni. Laureatosi in medicina e chirurgia all’Università di Firenze nella sua carriera è stato, oltre che direttore generale della Asl di Pistoia, anche di quella di Massa, fino alla pensione nel 2017. Era molto impegnato nel volontariato. I funerali si terranno domani, 27 agosto, alle 15,30 nella Chiesa della Natività di Lastra a Signa. Scarafuggi, infatti, è stato anche consigliere comunale, negli anni Ottanta, nelle fila del Psi mentre sua figlia Elena è stata assessore durante l’ultima consiliatura guidata, come sindaco, da Angela Bagni. “Ho appreso con dolore la notizia della prematura scomparsa di Alessandro Scarafuggi. Ricordo la competenza e la passione che hanno sempre contraddistinto il suo impegno come dirigente della sanità toscana. Sono vicino, in questo momento così doloroso, alla famiglia”. Questo il ricordo del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha voluto esprimere il cordoglio suo personale e della giunta regionale.

A unirsi al cordoglio per la morte di Scarafuggi è inoltre l’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia: “Nonostante fosse in pensione da diversi anni, Alessandro è rimasto un nome noto a Pistoia e in tutta la Toscana, – dice David Nucci, presidente di Opi Firenze-Pistoia – ai familiari e a tutti i suoi affetti va la nostra vicinanza”. E ancora: “Il sindaco Emanuele Caporaso e l’amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Alessandro Scarafuggi, assessore al sociale e alla sanità del Comune di Lastra a Signa nei primi anni ’80. Contribuì alla nascita e alla creazione del modello del Centro Sociale Residenziale. Il saluto e la vicinanza in questo momento di dolore va ai familiari e agli amici più stretti”.

“Il gruppo donatori sangue Fratres Giuseppe Nesi – scrivono in un post su Facebook – esprime le più sentite condoglianze alla famiglia per la perdita del dottor Alessandro Scarafuggi. Ricordiamo il suo impegno a favore della comunità e del volontariato”.