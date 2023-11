Lastra a Signa, preoccupa il vento. Ma la situazione per il momento è sotto controllo: le parole del sindaco Bagni

LASTRA A SIGNA – “Da ieri e per tutta la notte i mezzi di Protezione Civile, la Polizia Municipale e i tecnici del Comune sono a lavoro per monitorare il territorio e intervenire nelle situazioni di maggior difficoltà”: il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, fa il punto della situazione e illustra le principali criticità: “Dalla mezzanotte di ieri le principali strade del Comune erano libere e percorribili. Sono stati effettuati sopralluoghi nelle scuole che come già detto da ieri sono aperte e agibili. Raccomando massima attenzione per le forti folate di vento che che si stanno verificando sul territorio. Non sostare sotto alberi, tettoie e dehors. Stiamo preparando un’ordinanza per la chiusura di parchi e giardini. Gli ascensori della fermata della stazione ferroviaria non funzionano: tecnici Rfi stanno intervenendo”.