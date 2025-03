Lavori a Comeana per ridurre i rischi di allagamento

CARMIGNANO – Lavori in corso a Comeana per adeguare il sistema fognario misto e di regimazione delle acque meteoriche (acque bianche). Un intervento compartecipato da Publiacqua e Comune di Carmignano per la realizzazione delle opere che contribuiranno alla riduzione del rischio di allagamento nella zona individuata fra via Petrarca e via dei Boschetti. Un cantiere […]

CARMIGNANO – Lavori in corso a Comeana per adeguare il sistema fognario misto e di regimazione delle acque meteoriche (acque bianche). Un intervento compartecipato da Publiacqua e Comune di Carmignano per la realizzazione delle opere che contribuiranno alla riduzione del rischio di allagamento nella zona individuata fra via Petrarca e via dei Boschetti. Un cantiere oggetto ieri mattina di un sopralluogo da parte del sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, del vicesindaco e assessore all’ambiente, Federico Migaldi, e del presidente di Publiacqua Nicola Perini. L’intervento prevede infatti la posa di un nuovo collettore DN 1000 (1 metro di diametro) e la realizzazione di uno scolmatore in via Petrarca che consentiranno di intercettare e convogliare direttamente in ambiente le acque meteoriche in eccesso provenienti dal sistema fognario a monte. È prevista inoltre su via dei Boschetti la realizzazione di una griglia di raccolta delle acque, non raccolte dalle caditoie stradali durante gli eventi piovosi, intensi o meno.

Le opere descritte porteranno alla disconnessione della rete fognaria mista e della rete di raccolta delle acque meteoriche. Le lavorazioni sono a circa il 50% del progetto e ne è prevista la conclusione, salvo condizioni di meteo avverso, nel mese di aprile. Il quadro economico complessivo delle opere è di 140.000 euro. “Con questo intervento mettiamo in sicurezza l’abitato di Comeana, nelle zone di via dei Boschetti e via Petrarca, – ha detto Prestanti – è un’opera di bonifica idraulica, importante in questi tempi di cambiamento climatico e di fenomeni meteo sempre più intensi, che spesso provocano allagamenti. In questo modo cerchiamo di ridurre ed evitare questi rischi”. “È uno scolmatore, di fatto un secondo impianto di sollevamento, che consentirà di alleggerire la portata d’acqua che si scarica nel vicino fosso, – ha spiegato Migaldi – una delle opere idrauliche che stiamo realizzando o progettando, allo scopo di ridurre sempre più le conseguenze degli eventi meteo. In questo caso il Comune finanzia l’opera, la cui parte idraulica sarà terminata a fine mese, con circa 100.000 euro”

“Lavoriamo per la risoluzione dei problemi della gente, – ha detto Nicola Perini, presidente di Publiacqua – il nostro obiettivo è dare risposte esaustive, al di là delle responsabilità di ognuno di noi, dobbiamo fare squadre tra aziende ed istituzioni per il bene della collettività e Publiacqua sta facendo questo attraverso apposite convenzioni con i comuni, in questo caso quello di Carmignano. Faremo altri interventi di questo tipo perché il nostro dovere, ripeto, è dare risposte di salvaguardia a persone che soffrono disagi dovute situazioni meteo estreme”.