PRATO/CAMPI BISENZIO – Nei Comuni di Prato e Campi Bisenzio, a causa lavori agli impianti di Publiacqua, dalle 9 di giovedì 5 febbraio si registreranno mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione nelle seguenti zone di Macrolotto 2, Grignano, Paperino, Le Badie, Le Fontanelle, Santa Maria e San Giorgio a Colonica e le zone di Capalle più vicine al confine di Prato. La situazione tornerà a normalizzarsi in tarda mattinata. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
Lavori agli impianti di Publiacqua: acqua a singhiozzo a Campi Bisenzio il 5 febbraio, ecco dove
PRATO/CAMPI BISENZIO – Nei Comuni di Prato e Campi Bisenzio, a causa lavori agli impianti di Publiacqua, dalle 9 di giovedì 5 febbraio si registreranno mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione nelle seguenti zone di Macrolotto 2, Grignano, Paperino, Le Badie, Le Fontanelle, Santa Maria e San Giorgio a Colonica e le zone di Capalle più vicine al […]