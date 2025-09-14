Lavori alla fognatura, via Vergheretana ancora chiusa. Nuovi provvedimenti per la viabilità

CARMIGNANO – Continuano i lavori su via Vergheretana per la nuova fognatura con nuovi provvedimenti per la viabilità, con la strada ancora interrotta con diverse modalità: il divieto di transito (ma non per residenti, forze dell’ordine, mezzi di soccorso, antincendio, scuolabus), nel tratto tra via del Camposanto e via Poggio dei Colli, varrà da lunedì 15 a venerdì 19 settembre dalle 8.30 alle 18.30, mentre da lunedì 22 settembre a venerdì 3 ottobre, esclusi sabato 27 e domenica 28 settembre, varrà dalle 8.30 alle 16.30; nel tratto tra via Marcignano e via Del Camposanto il divieto di transito, nella fascia oraria 8-18.30, vale solo per la prossima settimana, da lunedì 15 a venerdì 19 settembre, fatta eccezione per residenti, mezzi di soccorso, antincendio, forze dell’ordine, scuolabus. Nella fase di avvicinamento a via del Camposanto, nel tratto di via Vergheretana tra via Marcignano e via del Camposanto, il divieto di transito è fissato dalle 8.30 alle 16.30, fatta eccezione anche in questo caso per residenti, mezzi di soccorso, antincendio, forze dell’ordine, scuolabus. Il divieto di transito, dal 15 al 19 settembre dalle 8 alle 18.30, e dal 22 settembre al 3 ottobre (ma non il sabato e la domenica), dalle 8.30 alle 16.30, si estende ai mezzi pesanti, tranne scuolabus, nei seguenti tratti di via Vergheretana: tra via Marcignano e via del Camposanto; tra via del Camposanto e via Poggio dei Colli e in via Chiti, via Marcignano, via del Camposanto, via Leonardo da Vinci. Nelle stesse vie e negli stessi periodi (15-19 settembre, 22 settembre-3 ottobre) e orari (8-18.30, 8.30-16.30) per la fase dei lavori sarà vietato sostare. L’ordinanza vale comunque fino alla fine dei lavori.