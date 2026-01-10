Lavori alla rete elettrica, sensi unici alternati a Seano da lunedì 12 gennaio  

CARMIGNANO – Limitazioni alla circolazione a Seano, in diverse strade e in diversi periodi, per i lavori, in corso da tempo, relativi alla nuova rete elettrica. Si inizia da lunedì 12 gennaio con via Baccheretana: nella fascia oraria 8-18, fino al 31 marzo, senso unico alternato con movieri (anche con semaforo, se serve) in diversi tratti: all’altezza di via Capezzana/via Brunella e il numero civico 425; tra via Lame (piazza IV Novembre) e via Matteotti; su quest’ultima tra via Baccheretana e via 11 Giugno 1944. Per gli stessi lavori, dalle 7 alle 18, dal 20 gennaio al 13 febbraio, la circolazione sarà a senso unico alternato, con movieri, in via Don Milani, tra il numero civico 13 e il 35; in via Giorgio La Pira, nel tratto tra il numero civico 3 e via Don Milani. Uguale provvedimento è ancora disposto in via La Pira, nella stessa fascia oraria, ma dal 27 gennaio al 3 febbraio, nel tratto tra i numeri civici 19 e 33.