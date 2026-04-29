PRATO – Nel Comune di Prato, a causa di lavori sulla rete idrica, dalle 8.30 di lunedì 4 maggio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti strade: via Nebbiaia (tra via Badiani e via Braga), via Meucci (tra via Chiassarello e via Nebbiaia). La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del tardo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
Lavori alla rete idrica: lunedì 4 alcune strade a Prato senz’acqua, ecco quali
PRATO – Nel Comune di Prato, a causa di lavori sulla rete idrica, dalle 8.30 di lunedì 4 maggio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti strade: via Nebbiaia (tra via Badiani e via Braga), via Meucci (tra via Chiassarello e via Nebbiaia). La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del tardo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento […]