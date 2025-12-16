CARMIGNANO – Nel Comune di Carmignano, a causa di lavori all’acquedotto, dalle 8 di giovedì 18 dicembre, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Baccheretana, via Fontemorana, zona San Biagio, via Toia, via Il Pino, via Ritonda, via Fontanavecchia e strade limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. “Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro”.
Lavori all’acquedotto, giovedì 18 Carmignano senz’acqua, ecco dove
CARMIGNANO – Nel Comune di Carmignano, a causa di lavori all’acquedotto, dalle 8 di giovedì 18 dicembre, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Baccheretana, via Fontemorana, zona San Biagio, via Toia, via Il Pino, via Ritonda, via Fontanavecchia e strade limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere […]