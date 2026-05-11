Lavori all’acquedotto: martedì 12 chiusa la corsia in direzione Calenzano della rotonda di viale Borgovalsugana

PRATO – Domani, martedì 12 maggio, dalle 9 sarà chiusa al transito la corsia di immissione nella rotonda tra viale Borgovalsugana e via Papa Giovanni XXIII in direzione Calenzano per lavori di manutenzione straordinaria all’acquedotto. Sarà attivo anche il divieto di transito ai pedoni eccetto residenti e frontisti. Durante la fase di chiusura, chi proviene da Ponte Petrino e […]

PRATO – Domani, martedì 12 maggio, dalle 9 sarà chiusa al transito la corsia di immissione nella rotonda tra viale Borgovalsugana e via Papa Giovanni XXIII in direzione Calenzano per lavori di manutenzione straordinaria all’acquedotto. Sarà attivo anche il divieto di transito ai pedoni eccetto residenti e frontisti. Durante la fase di chiusura, chi proviene da Ponte Petrino e vuole raggiungere il centro città attraverso viale Borgovalsugana sarà deviato in via Papa Giovanni XXIII, via della Rondine poi viale Borgovalsugana.