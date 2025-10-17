Lavori di sostituzione della rete del gas metano a cura di Centria, il 22 ottobre assemblea pubblica a Malmantile

LASTRA A SIGNA – A partire dai primi di novembre partiranno i lavori di sostituzione della rete gas metano nella frazione di Malmantile a cura di Centria srl. Lavori che comporteranno alcune modifiche alla viabilità all’interno della frazione. Per questo l’amministrazione comunale, in vista della partenza dell’intervento e per illustrare il progetto ai cittadini le modifiche alla circolazione stradale, ha organizzato un’assemblea pubblica che si terrà mercoledì 22 ottobre alle 21 al palazzetto dello sport di Malmantile in piazza Piave. Durante la serata sarà illustrato anche l’intervento di rifacimento della rete fognaria sempre sul territorio della frazione a cura di Publiacqua. All’assemblea interverranno il sindaco Emanuele Caporaso, i tecnici di Centria srl e di Publiacqua, il responsabile del settore 5 Marco Serafini e un responsabile della Polizia municipale.