Lavori e chiusura di un tratto di via Gramsci

SESTO FIORENTINO – Inizieranno il 26 giugno i lavori di manutenzione straordinaria della carreggiata e dei marciapiedi nel tratto di via Gramsci compreso tra viale Ferraris e viale Giulio Cesare. Per consentire gli interventi il tratto sarà chiuso al traffico dalle 7 alle 13 venerdì 26 giugno, lunedì 29 giugno e martedì 30 giugno. Da […]

SESTO FIORENTINO – Inizieranno il 26 giugno i lavori di manutenzione straordinaria della carreggiata e dei marciapiedi nel tratto di via Gramsci compreso tra viale Ferraris e viale Giulio Cesare. Per consentire gli interventi il tratto sarà chiuso al traffico dalle 7 alle 13 venerdì 26 giugno, lunedì 29 giugno e martedì 30 giugno. Da mercoledì 1 luglio a venerdì 3 luglio sono programmati lavori di asfaltatura della carreggiata. Durante questa fase sarà chiuso al traffico il tratto interessato da questo intervento.