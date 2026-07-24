Lavori in corso sulle strade del Comune: ecco come cambia la viabilità a Carmignano

CARMIGNANO – Non c’è soltanto via Baccheretana interessata, a causa di lavori, da modifiche alla circolazione: anche su un’altra arteria importante per la viabilità comunale, via Arrendevole, per l’intervento di riqualificazione gestito dalla Tenuta Ceri, saranno introdotte limitazioni al traffico. In particolare, da sabato 25 luglio a venerdì 14 agosto, la mobilità, regolata da un semaforo, sarà, nelle ore diurne, a senso unico alternato all’altezza dell’incrocio con via Ginestre. Modifiche e limitazioni che a Seano non riguardano soltanto via Baccheretana, ostruita, praticamente fino a settembre, da via Carlo Levi e via Don Milani, per il cantiere Publiacqua (nella foto) della nuova fognatura: fino a venerdì 31 luglio, nelle ore 8-17, in via Quinto Martini, tra la cabina Enel e via Gramsci, e nella stessa via Gramsci, tra via Martini e il numero civico 18, la circolazione, con movieri, sarà a senso unico alternato, per i lavori d’installazione della nuova rete elettrica; per la stessa ragione anche in un tratto di via Bosco la circolazione sarà alternata da lunedì 27 luglio a martedì 11 agosto; non si potrà sostare invece in via Froccina, su entrambi i lati della strada nel tratto compreso tra il numero civico 16 e il 32, lunedì 3 a giovedì 6 agosto, per l’installazione di strutture di telecomunicazione.