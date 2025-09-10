Lavori per la connessione veloce a Carmignano, cosa cambia nella viabilità dal 15 al 30 settembre

CARMIGNANO – Viabilità, ecco i provvedimenti che scatteranno a Carmignano dal 15 al 30 settembre, nelle ore diurne, dalle 8 alle 18, a causa del cantiere stradale per l’installazione di reti telematiche per la connessione veloce. Divieto di transito: piazza Niccolini/via Ser Lapo Mazzei, da piazza Niccolini a via Roma (Sp9). Senso unico alternato, con semaforo o moviere: via Roma (Sp11), tra piazza Niccolini/via Ser Lapo Mazzei e via Erta del Moro; via Lorenzo il Magnifico, nel tratto tra via del Pontormo e via Redi e via Redi fino a via Nella Borchi; via del Pontormo, tra via Lorenzo il Magnifico e via del Pontormo-numero civico 22. Divieto di sosta, con rimozione forzata, su entrambi i lati: via Roma (Sp11), nel tratto compreso tra piazza Niccolini/via Ser Lapo Mazzei e via Erta del Moro; via Ser Lapo Mazzei, tra piazza Niccolini e via Erta del Moro; via del Pontormo, nel tratto tra via Ser Lapo Mazzei fino e via Lorenzo Il Magnifico; via del Pontormo, da via Lorenzo Il Magnifico fino al numero civico 22 di via del Pontormo; via Lorenzo il Magnifico, tra via del Pontormo e via Redi; via Redi, nel tratto tra via Lorenzo il Magnifico e via Nella Borchi; via Redi, dal numero civico 8 a via Lorenzo il magnifico; piazza Niccolini.