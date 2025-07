Lavori per la nuova fognatura, via Vergheretana parzialmente riaperta    

CARMIGNANO – Via Vergheretana, interrotta tra via Chiti e via del Camposanto, a causa dei lavori di Publiacqua per la nuova fognatura, non sarà più completamente chiusa al traffico: da lunedì 28 luglio a venerdì 8 agosto e da lunedì 18 agosto a venerdì 12 settembre, la circolazione riprenderà nelle ore serali, dalle 18.30 alle 7.30. Resta il divieto di circolazione, nello stesso periodo (28 luglio-8 agosto; 18 agosto-12 settembre), nelle ore diurne, dalle 7.30 alle 18.30. Il divieto non vale nei giorni di sabato e domenica, Il nuovo provvedimento introduce novità anche per i residenti di S. Cristina a Mezzana e degli abitati vicini all’area dei lavori, per i quali era stato studiato un bypass d’accesso da via Chiti, via Marcignano, via del Camposanto: su via Chiti e via Marcignano, da lunedì 28 luglio a venerdì 8 agosto e da lunedì 18 agosto a venerdì 12 settembre, nella fascia oraria dalle 7.30 alle 18.30, sarà istituito il senso unico alternato, con limite di velocità di 30 km/h, regolato da semaforo a da movieri “nel caso – recita la nuova ordinanza comunale – si renda necessario per flussi di traffico intensi negli orari di punta”; sempre nel medesimo periodo (28 luglio-8 agosto; 18 agosto-12 settembre) sarà adottato il senso unico in via del Camposanto, in direzione Carmignano-Montalbano, dal parcheggio con via Marcignano a via Vergheretana.

Il transito su via Chiti, via Marcignano, via del Camposanto sarà consentito solo ai residenti ed autorizzati (lavoratori con luogo di lavoro all’interno dell’area del cantiere, per assistenza a disabili e non autosufficienti, operatori servizi pubblici, servizi di pubblica utilità, mezzi di soccorso, antincendio), mentre sarà vietato ai veicoli superiori ai 35 quintali. Nelle ore in cui via Vergheretana resterà chiusa rimangono, per i non residenti, le precedenti disposizioni: il traffico per Carmignano (ma anche per Pistoia, Poggio a Caiano, Prato) proveniente dalla zona dell’Empolese e da Vinci (da via Montalbano-Il Pinone), sarà deviato, da via Madonna del Papa, verso Bacchereto, sull’asse via Baccheretana-Seano-via Pistoiese (per Carmignano) e sull’asse via Bacchereto-Seano-Statale (per le altre direzioni); il traffico da Carmignano per via Montalbano-Il Pinone-area Empolese sarà indirizzato da via Pistoiese verso Seano-Bacchereto; stessa direttrice Seano-Bacchereto ma dalla Statale per il traffico proveniente da Poggio a Caiano o Pistoia. “Avevamo già preannunciato – dice il sindaco Edoardo Prestanti – che avremmo seguito lo stato d’avanzamento del cantiere, per apportare eventuali modifiche alla circolazione, in accordo con Publiacqua, che ringrazio per la disponibilità, allo scopo di ridurre i disagi. A distanza di una quindicina di giorni, il cantiere è entrato in funzione il 14 luglio, riapriamo parzialmente la circolazione in via Vergheretana”.