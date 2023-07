Lavori stradali fra via Castronella e via Barberinese: ecco come cambia la viabilità

CAMPI BISENZIO – In questi giorni, come comunica in una nota il Comune di Campi Bisenzio, “sono iniziati i lavori per la realizzazione della rotatoria all’incrocio fra via Castronella e via Barberinese. Lavori attesi da anni che finalmente prendono il via. In contemporanea stiamo provvedendo a installare un semaforo all’incrocio fra via dell’Albero e via […]

Per consentire lo svolgimento dei lavori sono previsti quindi i seguenti provvedimenti che saranno in vigore fino al termine dell’intervento e comunque non oltre il 31 agosto con orario 00/24: divieto di transito e sosta con rimozione dei veicoli, su entrambi i lati, in via Castronella, nel tratto compreso fra via Barberinese e il civico 140/A di via Castronella; divieto di sosta con rimozione dei veicoli, su entrambi i lati, in via Castronella, nel tratto compreso fra via Foscolo e il civico 140/A di via Castronella; istituzione del doppio senso di circolazione in via Castronella, nel tratto compreso fra via Foscolo e il civico 140/A di via Castronella; divieto di transito pedonale e ciclabile sul marciapiede e sulla pista ciclabile di via Barberinese solo sul lato dei civici dispari per un tratto di 80 metri partendo dalla uscita del controviale del parcheggio del supermercato Eurospin e Tigotà verso via dell’Olmo con spostamento della fermata di Autolinee Toscane; divieto di sosta con rimozione dei veicoli, solo sul lato dei civici dispari, in via Barberinese, nel tratto compreso fra il civico 54 e il civico 46 per permettere lo spostamento della fermata di Autolinee Toscane.