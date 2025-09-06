Lavori stradali, modifiche alla circolazione a Seano e Comeana

CARMIGNANO – Divieto di transito in via Tasso, a Comeana; senso unico alternato su alcuni tratti di via Baccheretana, via Don Minzoni, via Marconi, via. Galilei, a Seano: sono le due modifiche alla circolazione provocate da lavori stradali. Il primo provvedimento riguarda via Tasso, a Comeana: l’asfaltatura della strada comporterà la prossima settimana, da lunedì 9 a venerdì 12 settembre, la sua chiusura, tra via Petrarca e via Machiavelli, eccezione per mezzi di soccorso, forze dell’ordine, trasporto disabili. Per i residenti, il transito, anche a piedi, sarà consentito nella fascia serale, dalle 18 alle 8 del giorno successivo. Nessuna interruzione ma mobilità a senso unico alternato, regolata da semaforo o moviere, accompagnata dal divieto di sosta, a causa di lavori di posa di infrastrutture di telecomunicazione, a Seano: su via Baccheretana, nel tratto tra via Sette Fratelli Cervi e la SR66 (via Statale); sulla SR66, tra via Baccheretana e via Don Minzoni; in via Don Minzoni, tra la SR66 fino e il civico 184; su via Marconi, nel tratto tra la SR66 e via Galilei; in via Galilei, tra i l civico 48 e 58. La circolazione alternata, per il restringimento della carreggiata per il cantiere, è istituita da lunedì 8 settembre a venerdì 26 settembre, nelle ore diurne, dalle 8 alle 18.