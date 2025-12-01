LASTRA A SIGNA – A Lastra a Signa, a causa di lavori urgenti di riparazione a un guasto alla tubazione di adduzione del locale impianto, nelle prossime ore si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua (soprattutto per le abitazioni poste ai piani alti e prive di autoclave), in tutto il capoluogo. “I nostri tecnici – spiegano da Publiacqua – sono al lavoro per la riparazione che, data anche il contemporaneo intervento di un altro sottoservizio, non potrà terminare prima del tardo pomeriggio. Ci scusiamo con i cittadini per il disagio che questo guasto sta provocando loro”.
Lavori urgenti di riparazione a un guasto: problemi con l’acqua in tutto il Comune di Lastra a Signa
