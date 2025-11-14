Lavori urgenti in viale Ferraris e variazioni al traffico

SESTO FIORENTINO – Sono attualmente in corso i lavori di ripristino del manto stradale nel tratto di viale Ferraris compreso tra via Garibaldi e piazza Galvani dove, nella tarda mattinata di giovedì, si è verificato un cedimento della fognatura al centro della strada. Il tratto interessato è stato quindi chiuso al traffico per permettere gli […]

SESTO FIORENTINO – Sono attualmente in corso i lavori di ripristino del manto stradale nel tratto di viale Ferraris compreso tra via Garibaldi e piazza Galvani dove, nella tarda mattinata di giovedì, si è verificato un cedimento della fognatura al centro della strada. Il tratto interessato è stato quindi chiuso al traffico per permettere gli interventi da parte di Publiacqua. I lavori si protrarranno almeno fino all’intera giornata di lunedì 17 novembre, con probabile estensione a martedì 18 novembre.

Per quanto riguarda il traffico privato, l’accesso a piazza Galvani è possibile da via del Trebbio con uscita verso via Pasubio e da via Pasubio a doppio senso. L’accesso a piazza Galvani è invece precluso temporaneamente al traporto pubblico locale, con le linee 64, 66, 76, 86 e 92 che sono state deviate su via Mazzini.

Il capolinea provvisorio della linea 66 è istituito in piazza Vittorio Veneto. Le corse della linea 86 con partenza Sesto FS sono effettuate dalla fermata Mazzini-Presciani in via Mazzini. Per la linea 92 è stata istituita una fermata provvisoria in via Garibaldi, tra viale Ferraris e via Pasubio, da dove iniziano le corse con partenza normale da Sesto FS.