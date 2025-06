Lavoro. Cercasi geometra per il Consorzio di bonifica

CAMPI BISENZIO – Il Consorzio di Bonifica cerca un geometra per il settore espropri. Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha avviato le procedure di selezione per la formazione di una graduatoria cui attingere per l’assunzione di un impiegato di concetto cosiddetto “Professional” da inquadrare nel Settore Espropri – area A, parametro 135 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario con contratto a tempo pieno e indeterminato e orario di lavoro 38 ore settimanali su 5 giorni/settimana con trattamento economico, secondo CCNL, di 1.968,18 euro per 14 mensilità. Oltre ai requisiti più generali i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: diploma di istruzione secondaria di II grado in costruzioni ambiente e territorio; abilitazione all’esercizio della professione di geometra. Il Settore Espropri provvede infatti a tutte le attività connesse con la gestione delle attività espropriative e di tutte le attività connesse e necessarie all’acquisizione e/o occupazione di aree private in esecuzione degli atti di programmazione del Consorzio. Le prestazioni si svolgeranno nell’intero comprensorio consortile con sede di inizio dell’attività lavorativa presso la sede consortile di Firenze, viale Toscana 21, ferma restando la possibilità di essere assegnato temporaneamente o definitivamente anche a qualunque altra sede del Consorzio, per ragioni tecniche, organizzative e produttive. Le domande devono pervenire al Consorzio con la modulistica e le indicazioni disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente – Portale Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso del sito del Consorzio e comunque entro e non oltre il 30 giugno alle 24. Di seguito si procederà con le valutazioni dei titoli formativi, delle esperienze lavorative e con un colloquio diretto che porteranno alla stesura della graduatoria da cui procedere con l’assunzione.