Lavoro, Fossi (Pd): “Regole più stringenti contro le delocalizzazioni, ma la destra dice no”

CAMPI BISENZIO – “Ieri, durante la discussione e votazione del Decreto aiuti-ter, ho votato con molta convinzione (con me tutto il gruppo della Camera del Partito Democratico) l’emendamento presentato dal gruppo Verdi/Sinistra Italiana per inserire norme molto stringenti contro le delocalizzazioni. Si tratta di regole molto simili a quelle elaborate dal gruppo di giuristi che hanno collaborato con il Collettivo di fabbrica della ex Gkn. La Destra ha bocciato l’emendamento, che quindi non è passato. Però è stato importante affermare il principio che non si può chiudere una fabbrica da un giorno all’altro, lasciando le persone senza lavoro e i territori più poveri. Ed è uno di quei principi su cui il Pd deve ricostruire una politica di sinistra. Ripartiamo anche da qua”. Lo dice il deputato Pd Emiliano Fossi commentando l’emendamento per inserire norme più severe contro le delocalizzazioni bocciato dalla maggioranza di centrodestra.