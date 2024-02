Le Acli e la vita dei circoli: incontro con il presidente nazionale Emiliano Manfredonia a Lastra a Signa 

LASTRA A SIGNA – Le Acli e la vita dei circoli: è questo il tema dell’incontro in programma venerdì 9 febbraio a Lastra a Signa alle 21 presso il circolo sede dell’associazione La Lanterna in via Turati a cui parteciperà il presidente nazionale Emiliano Manfredonia. Un appuntamento organizzato dal circolo Acli Mutuo Servizio Firenze “per parlare del movimento circolistico in Italia […]

LASTRA A SIGNA – Le Acli e la vita dei circoli: è questo il tema dell’incontro in programma venerdì 9 febbraio a Lastra a Signa alle 21 presso il circolo sede dell’associazione La Lanterna in via Turati a cui parteciperà il presidente nazionale Emiliano Manfredonia. Un appuntamento organizzato dal circolo Acli Mutuo Servizio Firenze “per parlare del movimento circolistico in Italia e dei recenti cambiamenti legislativi. Sarà inoltre l’occasione per fare un focus su Firenze e sulla Città metropolitana con i circoli del territorio”. Nel corso della serata i presenti avranno modo anche di discutere accompagnati dalle sollecitazioni del nostro collega Pier Francesco Nesti, Enrico Andrea Laratta e don Giovanni Momigli su “Vite in circolo”, libro scritto dallo stesso Manfredonia e pubblicato da edizioni San Paolo, con il quale il presidente di Acli sta compiendo un viaggio all’interno di uno fra i movimenti più importanti del terzo settore. La serata è stata organizzata con la collaborazione e il contributo inoltre di Fap Acli (Federazione anziani e pensionati) di Firenze, U.S. Acli Toscana, Associazione La Lanterna e Associazione Punto d’incontro. Saranno presenti il sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni, Dino Sebastianelli, presidente del circolo Acli Mutuo Servizio Firenze, Leonardo Cappellini, U.S. Acli, Claudio Barsacchi e Sandro Innocenti della Fap, Gianni Taccetti, Associazione Punto d’incontro. L’iniziativa è aperta a tutti.