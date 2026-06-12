Le associazioni: “Parco Agricolo della Piana incompatibile con l’aeroporto”

SESTO FIORENTINO – Le 40 associazioni che hanno firmato il Patto agricolo della Piana il 12 settembre 2025 sostengono “l’assoluta incompatibilità del progetto aeroportuale nel Parco Agricolo”. “Nel Parco Agricolo – dicono i 40 soggetti – non vogliamo avere prodotti agricoli inquinati dai carburanti e residui incombustibili, rilasciati dagli aerei in fase di atterraggio e/o decollo. Le associazioni firmatarie del patto per il Parco Agricolo della Piana, i sindaci dei sei Comuni del Parco Agricolo sostenuti dalla loro cittadinanza hanno deciso che l’interesse comune è quello di salvaguardare ed implementare il Parco Agricolo della Piana senza il nuovo aeroporto. Questa è anche la conclusione dello studio sul futuro Parco Agricolo della Piana commissionato dalla Regione Toscana all’Università di Firenze, dove viene inequivocabilmente evidenziato come il nuovo aeroporto e il Parco non possono coesistere, e per tale ragione invitiamo la Regione Toscana a rendere pubblico tale studio”.