Le Misericordie di Lastra a Signa e Scandicci e di Malmantile donano un DAE alla Polizia municipale

LASTRA A SIGNA – La Polizia municipale di Lastra a Signa ha ricevuto ieri in donazione dalle Misericordie di Lastra a Signa e Scandicci e dalla Misericordia di Malmantile un DAE, un defibrillatore semi automatico esterno che sarà collocato su uno dei mezzi di servizio. Il DAE è un dispositivo che analizza automaticamente il ritmo cardiaco e, in caso di ritmo defibrillabile, invita la persona che in quel momento sta operando a erogare la scarica. E’ quindi una strumentazione salvavita che riconosce le alterazioni del ritmo della frequenza cardiaca e eroga una scarica elettrica al cuore, azzerandone il battito e, successivamente, ristabilendone il ritmo. Lo stesso dispositivo è stato donato anche alla Polizia municipale del Comune di Scandicci.

La donazione è avvenuta ieri all’interno della chiesa di San Martino a Gangalandi nell’ambito della cerimonia in occasione di San Sebastiano, patrono delle Misericordie. Durante il pomeriggio sono stati inoltre inaugurati nuovi mezzi a disposizione della Misericordia di Lastra a Signa e Scandicci: un’ambulanza, un’auto per i servizi alla comunità e un furgone per l’emporio solidale alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dell’assessore regionale alle politiche sociali Monia Monni e del sindaco di Lastra a Signa Emanuele Caporaso, di rappresentanti della giunta comunale e delle altre istituzioni locali. Gli agenti della Polizia municipale di Lastra a Signa stanno seguendo un corso di formazione per saper utilizzare il dispositivo.