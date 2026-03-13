“Le nostre folli capriole nel sole” al Teatro Manzoni

CALENZANO – Sabato 14 marzo alle 21.15 il palcoscenico del Teatro Manzoni torna a ospitare “Le nostre folli capriole nel sole”, una delle rivelazioni più autentiche della scena teatrale indipendente contemporanea. Scritto da Iulia Bonagura e diretto da Emanuele Baroni, che ne sono anche gli interpreti affiancati dalla voce off di Filippo Gili, il lavoro arriva a Calenzano con un bagaglio di riconoscimenti prestigiosi, tra cui spicca il titolo di vincitore del Roma Fringe Festival 2024 e dello Strade Diverse Festival 2023, oltre ai premi per la miglior attrice e la miglior drammaturgia. L’opera è un’intensa e poetica riflessione sul tempo, la memoria e quei legami invisibili che resistono al mutare delle stagioni della vita.